IMF'den 100 ülke Koronavirüs nedeniyle yardım istedi

Uluslararası Para Fonu Baş Ekonomisti Gita Gopinath, koronavirüs salgını dolayısıyla yardım isteyen ülke sayısının 100 olduğunu açıkladı.

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Gita Gopinath, IMF'in koronavirüs salgını ile başa çıkılmasında üyelerine yardım için 1 trilyon dolar gibi oldukça önemli miktarda bir kredi kapasitesi ortaya koyduğunu belirtti.

Gopinath, kalkınmakta olan ülkelerin karşı karşıya kaldıkları krizin büyüklüğünün IMF'in daha fazla kaynağa ihtiyaç duymasına yol açabileceğini söyledi.

100 ülke IMF'ten yardım istedi

IMF'nin 189 üyesinden 100'ünün koronavirüs salgınının yayılmasının yavaşlatılması ve ekonomik etkilerinin hafifletilmesi için IMF'ten yardım istediğini belirten Gopinath, başvuran ülkelerin yarısının düşük gelirli ülkeler olduğunu vurguladı.

"1 trilyon dolar oldukça yüksek"

Gopinatn, şunları kaydetti: Bizim görüşümüze göre IMF'in 1 trilyon dolar kapasitesi kriz ile mücadele etmek için oldukça yüksek bir miktar. Elbette, işler daha kötüye gidebilir, ne olacağını görmemiz gerekli.