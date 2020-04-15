Murat Övünç kimdir yaşı kaç Murat Övünç ne iş yapıyor?

Çektiği videolar ile fenomen olan ve 1 milyon 700 bin kişi tarafından takip edilen Murat Övünç'ün ne iş yaptığı ve özel hayatı merak konusu oldu. 19 yaşında Burakcan adında bir oğlu olan Murat Övünç bir kez evlilik yaptı. Yurt dısında yaşayan bir iş adamı ile aşk yaşayan Murat Övünç medyumluk, şarkıcılık ve sunuculuk yapıyor.

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Çektiği videolar ile sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Murat Övünç son olarak 19 yaşına giren oğlunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı ve bu paylaşımı olay oldu. 19 yaşında Burakcan adında bir oğlu olan Murat Övünç özel hayatı ile de merak ediliyor. Ailesinin istediği ile bir kez evlilik yapan Murat Övünç ilk evliliği hakkında olay açıklamalar yapmıştı. Eşimle ilgilenmedim, gözüm dışarıdaydı ve onu aldattım diyen Murat Övünç'ün hayatında şimdi yurtdısında yaşayan bir iş adamı var.

“Benim Adım Osman” isimli komedi filminde de oynayan oğlunun fotoğraflarını paylaştı.

19 yaşına giren oğlu Burakcan Övüç'ün doğum gününü Instagram hesabı üzerinden kutlayan Övüç, “Benim canım oğlum. Aslanım, nefesim, gururum. Benim dünyam… Ağır başlı, asil oğlum iyi ki doğdun” diye yazdı. Övüç’ün oğlunu gören takipçileri, paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Asıl mesleği medyumluk olan Murat Övünç şarkıcılık da yapıyor. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde var. Peki bie oğlu olan ve bir kez evlilik yapan Murat Övünç kimdir?

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR: Günümüzde bir çok sosyal medya fenomenleri mevcuttur. Bunlardan en popüler sayılan isimlerden olan Murat Övüç'ün asıl mesleği medyum'luktur. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.

Özellikle instagram sayfasındaki takipçi sayısı ile bir çok sanatçı ve ünlüyü gerisinde bırakmayı başaran Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınmaktadır.

1968 yılında dünyaya gelen Murat Övüç aslen Van'lıdır. Ailenin 5 kardeşten en küçüğüdür uzun yıllar tarot falı bakmış ve yaşam koçluğu yapmıştır.