Fatih Portakal Süleyman Soylu'yu niye sevdi? Hadi Özışık anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı sonrası Fatih Portakal'ın, FOX Ana Haber Bülteni'nde 20 dakika Soylu güzellemesi yapmasını, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, kendi Youtube kanalında yorumladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası sonrası herkes eteğindeki taşları dökmeye başladı. Muhalif kanadın yanında Süleyman Soylu istemezükçüleri de o gece yoğun bir mesai içindeydi. Fox Haber'in bir gün sonra yaptığı yayın büyük şaşkınlık yarattı.

Soylu'yu Erdoğan'dan sonraki AK Parti lideri ilan etti

Fatih Portakal, tam 20 dakika boyunca Süleyman Soylu güzellemesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin liderliğine Süleyman Soylu'yu uygun bulan Fatih Portakalı ekrandaki muhabir durdurdu ve bu yorumun erken olduğunu söyledi. Fatih Portakal'ın haberin ilk 20 dakikasını Soylu'ya ayırması ve sürekli güzelleme yapması izleyenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

İşte bu durumu İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, kendi Youtube kanalında böyle yorumladı:

"AK Parti parçalanacak" diye Soylu'yu sevdi

"Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacak. Fatih'in politikası bu. Haber sunmak yerine sürekli yorum yapıyor. Niye seviyor dedim birkaç kişiyle konuştum. Fatih Portakal böyle davranmazsa AK Parti nasıl parçalancak parçalanmanın sevincini yaşıyor. Sevinç kursaklarında kaldı. "