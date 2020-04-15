Fatih Terim talimat verdi: Trezeguet’i istiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aston Villa forması giyen eski Kasımpaşalı Trezeguet’i istedi.

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Galatasaray yönetimi, kanat transferi için Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Pedro'yu gündemine almıştı. Ancak Falcao transferi sonrası "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim'in ise Pedro'yu veto ettiği ve kanat transferi için Trezeguet'yi istediği öğrenildi.

Daha önce de istemişti

Takvim'in haberine göre; Terim'in Kasımpaşa'da oynarken de istediği Trezeguet, Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. Cimbom bu kez Mısırlı kanat oyuncusuna, İngiltere üzerinden Parçalı formayı giydirmeye çalışacak.

Kiralık formülü

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Trezeguet için transfer planı ise satın alma opsiyonlu kiralama. Ancak yazın elde edilecek bonservis gelirine göre direkt satın alma formülü de devreye girebilir.