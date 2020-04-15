Yuh artık! Yakalanınca söyledikleri şeye bak

İSTANBUL Alibeyköy'de polis koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yaptı. Yakalananların söyledikleri ise şaşkınlık yarattı. Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençler, “Ceza yiyeceğimizi biliyorduk” derken, ehliyeti olmayan başka bir sürücü ise “Baksana abi yataktan çıktım” dedi

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Alibeyköy’de koronavirüs tedbirleri kapsamında gece saatlerimde uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşların kimliklerini kontrol ederek maske takmaları ve araçta da sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Bu sırada yaşananlar ise 'akıllanmayacağız' dedirtti.

Denetimler esnasında uygulama noktasına otomobiliyle farları kapalı ve süratli bir şekilde seyreden bir sürücü ekipler tarafından durduruldu. Ardından aracın içerisinde iki gençten inmelerini isteyen polis, kimliklerini kontrol etti. Gençlerin yapılan kimlik kontrollerinde birinin 18 diğerinin ise 20 yaşında olduğu tespit edildi. Tespitin ardından polis gençlere nereden geldiklerini sordu.

“Ceza yiyeceğimizi biliyorduk”

Gençlerin, “arkadaşımız kaza yaptı polis merkezinden geliyorduk” demesi üzerine polis, sürücünün ehliyetini görmek istedi. Sürücünün ehliyetinin de olmadığı anlaşılınca polis, ifadelerinden şüphelendikleri gençlerin kullandığı otomobili ve üst aramalarını gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. O esnada polisin “ceza yaptırım uygulayacağız” demesi üzerine gençler de, “Ceza yiyeceğimizi biliyorduk” cevabını verdi.

“Baksana abi yataktan çıktım”

Aramaların artından polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı Mertcan S. ile Onur A’ya “Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet”ten biner lira idari para cezası uyguladı. Cezanın ardından gençler serbest bırakıldı. Öte yandan denetimler kapsamında 4 kişinin olduğu bir araçta polis tarafından durduruldu. Kimliği sorulan sürücü, polise kısa mesafe yere gideceği için yanına almadığını belirtti. Polisin bunun geçerli bir sebep olmayacağını ifade etmesi üzerine sürücü, “Baksana abi yataktan çıktım” demedi pes dedirtti.