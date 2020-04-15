Koronavirüs salgını sonrası açık büfe tarih olacak

Corona virüs salgını sonrası her alanda olduğu gibi turizmde de köklü değişiklikler bekleniyor. Sektör temsilcileri, Türk turizminin tartışmalı uygulaması açık büfelerin de bu durumdan nasibini alacağını düşünüyor.

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Turizm dünyasının temsilcileri, corona virüs salgını sonrası sektörde köklü değişiklikler yaşanacağı, turistlerin artık çok kalabalık ortamları ve açık büfeleri tercih etmeyeceği görüşünde.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) Başkanı Bulut Bağcı, insanların, küresel salgın gibi durumlarda travma yaşadığını, salgınların etkisinden uzun süre çıkamadığını söyledi. Bu travmaların, dolayısıyla salgınların, insanların alışkanlıklarını değiştirdiğini dile getiren Bağcı, corona virüsün de insanlarda seyahat ve benzeri konulardan korkmasına yol açtığını anlattı.

Kayıp en az 1 trilyon dolar

Bağcı, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini, yıllık ekonomik büyüklüğü 1,7 trilyon dolar olan sektörün bu yılki kaybının en az 1 trilyon dolar olacağını bildirdi. Salgın sonrası turizmde bazı alışkanlıkların değişeceğini, eskiye dönüşün vakit alacağını, zamanla birçok farklı uygulamanın hayata geçeceğini dile getiren Bağcı, turistlerin ilk anlamda teması en aza indireceğini söyledi.

Bulut Bağcı, artık insanların çok kalabalık otelleri tercih etmeyeceğini veya bu tercihin zaman alacağını belirterek, butik otellerin veya tatil köylerinin rağbet göreceğini söyledi. Normalde yaz aylarında ve bayramlarda turistik bölgelerin çok kalabalık olduğunu dile getiren Bağcı, "Artık insanlar tatile gitmek için turizm sezonlarının en kalabalık dönemlerini tercih etmeyecek. Daha sakin dönemlerde ve daha az kişiyle tatile gidilecek. Önceden eş, dost, arkadaşlarla toplu şekilde gidilen tatiller yerini çekirdek aileye bırakacak" diye konuştu.