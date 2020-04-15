Danimarka koronavirüs salgını sürecinde okulları yeniden açtı

Ülkede koronavirüs nedeniyle kapatılan anaokulları ve beşinci sınıfa kadar olan okullar, bir ay sonra tekrar açıldı.

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DANİMARKA'da, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan okulların bir kısmı yeniden açıldı.

Salgının yayılması nedeniyle eğitime ara verilen beşinci sınıfa kadar okullar ve anaokullarında sıkı önlemler altında eğitime başlandı.

Sosyal mesafenin gözetildiği sınıflarda sıralar, iki metre arayla yerleştirildi. İlkokullarda öğrenci başına 4 metrekare, anaokullarında ise bu rakamın 6 metrekare olması şartı koşuldu.

Öğrenciler okula dönmeye başladı

Okula girişler sırayla yapılırken öğrenciler, girişte aralıklarla çizilen çizgiler üzerinde beklemek zorunda.

The Local gazetesi, tedbirler altında eğitimlerin başladığı okullardan kareler paylaştı.