İzmirli ziraat mühendisi hazırladı koronavirüse karşı '4x4 kırmızı çay' önerisi

4X4 karışım

Sumağın dünyadaki en kuvvetli antioksidanlardan olduğunu anlatan Mete Eltepe, hem virüslere karşı koruyucu özelliği olduğunu hem de vücudun direncini artırdığını dile getirdi. Hibiskusun da çok yüksek seviyede C vitamini içerdiğini söyleyen Eltepe, "Hibiskusun aynı zamanda ateş düşürücü özelliği var. Vücut direncini artırarak enerji sağlar. Tarçın da potasyum zenginidir. Aynı zamanda yorgunluk ve unutkanlığa çok iyi gelir. Şeker dengeleme özelliği vardır. Karanfil ise uzmanların önerdiği gibi mikroplarla savaşma özelliği çok yüksek olan bir bitkidir. Çayın içine bunu da ekliyoruz. 4x4 bir karışım oluyor. Çayı demledikten sonra bitkileri süzüyoruz. Kalan saf çayı istediğiniz şekilde hemen ya da daha sonra soğuk olarak içebilirsiniz. Çocuklar çay içmeyi sevmez. Bazı kişilerin de sıcak içeceklerle arası iyi değildir. Demledikten sonra süzüp akşama kadar istediğiniz zaman soğuk olarak tüketebilirsiniz" diye konuştu.