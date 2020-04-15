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5 yaşındaki Yusuf 'Ben devletime bağış yapacağım' dedi 10 TL'sini verdi

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da devriye görevinde olan jandarma ekibini gören 5 yaşındaki Yusuf Can, harçlığı olan 10 TL'sini, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına bağışladı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Güneycir köyünde devriye görevinde olduğu sırada 5 yaşındaki Yusuf Can Taşkın ile evlerinin önünde karşılaştı. Jandarma ekibinin yanına gelen küçük Yusuf, harçlığı olan 10 Tl'yi jandarma ekibine uzatarak, "Ben devletime bağış yapacağım" dedi.

Bu durum karşısında jandarma personeli de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yatırmak üzere Yusuf'un verdiği 10 TL'yi teslim aldı.

Jandarma personeli, korona virüs salgınının geçmesinin ardından, Yusuf'un yanına gelip çay içme sözü de verdi.

Ekiplerin teslim aldığı parayı kampanya kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hesabına aktaracağı belirtildi.

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