Aslı Ural şimdi ne yapıyor Alaattin Çakıcı'yı yakalatmıştı

Yeraltı dünyasının etkili isimlerinden biri olan Alaattin Çakıcı'nın af kapsamında tahliye olacağı iddiaları gündemde. Özel hayatı ile de hep kafaları karıştıran olayların adamı Alaattin Çakıcı'nın en olaylı sevgilisi Şelçuk Ural ile Canan Yakacı'nın kızı Aslı Ural oldu.

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Alaattin Çakıcı'nın tahliye olması gündemde. Henüz resmi bir açıklama yok fakat tahliye edileceği iddiaları bile sosyal medyada oldu. Suç dosyası kabarık olan Alaattin Çakıcı'nın özel hayatı da hep kafaları karıştırdı. 2 kez resmi evlilik yapan Alaattin Çakıcı'nın sevgilileri de o dönem hep gündemdeydi. Çakıcı'nın akıllara kazınan en olaylı sevgilisi ise Şelçuk Ural ile modacı Canan Yaka'nın kızı Aslı Ural ile olan ilişkisiydi...

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı, kırmızı bültenle aranırken 17 Ağustos 1998’de Fransa’nın Nice kentinde sevgilisi Aslı Ural’la birlikte yakalanmıştı. Yapılan takip sırasında Çakıcı’nın telefonda istediği belgeler, Fransa’da bir kadına teslim edilmişti Bu kadın Türkiye’nin tanınmış modacılarından Canan Yaka ve şarkıcı Selçuk Ural’ın kızı Aslı Ural’dı.

Nice’teki bir otelde beraber yakalanan Alaattin Çakıcı ve Aslı Ural, Fransız polisine teslim edilmiş Aslı Ural’ın çantasında, 20 bin dolar ve Çakıcı adına düzenlenen sahte evraklar çıkmıştı. Sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan Aslı Ural, polis ifadesinde, “İki aydır Alaattin Çakıcı ile birlikteyim“demişti.

O dönemlerde Alaattin Çakıcı’nın Aslı Ural’la aşkı, ölüm emrini verdiği eşi Dündar Kılıç’ın kızı Uğur Kılıç’a benzerliğine yorulmuştu.

Alaattin Çakıcı ile adı anılan Aslı Ural 2015 yılında bir evlilik yaptı. Ünlü modacı Canan Yaka'nın kızı Aslı Ural ile Osman Bey, The Ritz-Carlton otelde gerçekleştirilen görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Aslı Ural annesi Canan Yaka'nın tasarladığı altın sırma işlemeli kaftan gelinlikle günlerce konuşulmuştu.