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Esenyurt'ta insanlığı öldüren olay! Başını gövdesinden ayırıp patisini kestiler

İSTANBUL Esenyurt'ta barınak yapılıp düzenli olarak yem verilen bir köpek, kulübesinin önünde başı gövdesinden ayrılmış ve patileri kesik şekilde bir hayvansever tarafından bulundu. Polis olayla ilgili canileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Esenyurt’ta sokak hayvanlarının barınabilmesi için yaptırılan kulübelerden birinin önünde, köpek cesedi bulundu.

Hayvansever karşılaştığı görüntüyle şoka uğradı

Hayvanseverlerin büyük tepkisini toplayan olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvanseverler, bir süre önce sahipsiz köpeklerin barınabilmesi için boş arazide ahşap kulübeler yaptı. Hayvanseverler buraya sokağa çıkma yasağı ilan edilen geçen hafta sonu da dahil her gün yem ve su bıraktı. Dün saat 22.00 sıralarında köpeklere mama ve su vermek üzere gelen hayvansever bir kadın, köpek kulübesinin önünde başı gövdesinden ayrılmış, ön ve arka patileri kesilmiş yavru sokak köpeğini görünce polisi aradı.

Polis sorumluları arıyor

Olay yerine sevk edilen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ve belediye görevlileri inceleme yaptı. Yavru köpeğin parçaları olay yeri inceleme ekibinin çalışması ardından poşete konuldu. Polis, köpeği bu hale getiren kişi ya da kişileri tespit için çalışmaya başlarken, bu durumu  gören hayvanseverler gözyaşı döktü.

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