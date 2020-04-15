Gaziantep'te şehit oğlunun mezarına gidemedi diğer oğlu acısını hafifletti

GAZİANTEP'te yaşayan Meliha Akcan (69) , 2010 yılında Mardin'de polis oğlunu şehit verdi. Tam 10 yıldır oğlunu kabrinde yalnız bırakmayan acılı anne sokağa çıkma yasağı nedeniyle oğlunu ziyarete gidemeyince üzüntü yaşadı. Bu duruma sessiz kalamayan diğer oğlu, ağabeyinin mezarına gidip annesini görüntülü arayarak, annesinin acısına biraz olsun su serpmiş oldu.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Meliha Akcan, Mardin'de 2010 yılında polislik görevinde şehit olan oğlu Ömer Akcan'ın mezarını koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadığı için ziyaret edemedi.

10 yıldır her cuma oğlunu yalnız bırakmıyor

10 yıl boyunca her cuma, polis haftası ve şehitler haftası gibi günlerde oğlunun kabrini ziyaret ederek dua okuyan Akcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayınca üzülerek gözyaşı dökmeye başladı.

"Ben istiyorum ki her gün kabrine gideyim.."

Annesinin üzüntüsüne dayanamayan oğlu İsmet Akcan ise ağabeyinin mezarına giderek cep telefonu ile görüntülü aradı. Oğlunun mezarını cep telefonu ile gören acılı anne duygu dolu anlar yaşayarak dua etti. Gözyaşlarını tutamayan Meliha Akcan, "Ben istiyorum ki her gün şehitliğe gideyim, oğlumun kabrini ziyaret edip dua edeyim. Gidemiyorum, kabrine gidemeyince çok sıkıntı alıyorum" dedi.

"Annem her gün ağlıyordur"

Annesini teselli etmeye çalışan İsmet Akcan ise, "Malum ülkemizin içinde bulunmuş olduğu koronavirüs belasından dolayı annem 65 yaş üzeri olduğu için sokağa çıkamıyor. Mezara gidemeyince her gün üzülüyordu, ağlıyordu. Annem şehitler haftasında mezar ziyaretine gidemeyeceği için üzüntüsü daha da arttı.

Bende böyle bir uygulamayla ziyareti gerçekleştirdim. Kısmen de olsa kendisinin içi rahatladı. İnşallah bu virüs belasından kurtuluruz. Ülkemiz hayırlara erer, devletimizden Allah razı olsun. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu vakayı da yeneceğiz" diye konuştu.