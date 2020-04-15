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İnfaz yasasının ardından Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için tahliye talebi

Yeni infaz yasasının gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu için avukatları tahliye talebinde bulundu.

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Libya'da şehit düşen MİT mensubu S.C.'nin cenaze töreniyle ilgili haber yüzünden geçen ay tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun avukatları, tahliye talebinde bulundu.

Avukatlar Hüseyin Ersöz, Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, yeni infaz yasasındaki denetimli serbestlik süresinin üç yıl olarak uzatılmasına dikkat çekti.

“Biz duymadık, dilekçe sunulmadı'' demesinler''

Hüseyin Ersöz infaz düzenlemesi kapsamında tahliye dilekçesini UYAP üzerinden savcılığa sundu. Dilekçeyi teslim ettiğini sosyal medya hesabından paylaşan Ersöz, şunları söyledi: Yok “bize haber verilmedi”, yok “dilekçe sunulmadı” denmesin. Bak buradan da duyurduk, dosta düşmana! Hemen, bugün, şimdi tahliye! Yarın değil…

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