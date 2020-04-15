HABER /  YEREL
ADV Birlikte aşacağız, siz neredeyseniz biz oradayız

Korona testi sonrası dehşet saçtı: Bende varsa herkese bulaşsın

Anadolu Ajansı

ADANA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvuran kişi, maske takması konusunda kendisini uyaran iki güvenlik görevlisini darbetti.

Abone ol

Adana Çukurova Devlet Hastanesinde Kovid-19 belirtileri nedeniyle test yapılan L.K, daha sonra acil girişinde beklemeye başladı. Güvenlik görevlileri, maske takmamasını istedikleri L.K'den, öksürmesi nedeniyle gözetim odasında beklemesini istedi.

İki güvenlik görevlisini darp etti
Bunun üzerine çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisini darbeden L.K'ye, polis ekiplerince müdahale edildi. Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şüpheliden şikayetçi oldu.

''Bende varsa herkese bulaşsın''
Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, "Şahsı içeri geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın.' diyerek bize saldırıda bulundu." ifadesini kullandı.

Test sonucuna göre hareket edilecek
Hastanede gözetim altında alınan L.K, test sonucuna göre Fatih Polis Merkezine götürülecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili önemli açıklama
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı! 5 bin adet teslim edilecek
Ücretsiz maske sorun oldu! Ne eczaneler için kod ne e-devletten maske geliyor
Ünlü Prof. Ali Ülkü Azrak koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul Siyasal'ın dekanıydı
İçişler Bakanlığı duyurdu! 1183 market ve müşterisine corona virüs cezası
Irmak kenarında güneşlenirken yakalandılar! 6 bin 300 lira cezayı yediler
ÖNCEKİ HABERLER
Büyükada koronavirüs tedbirleri sonrası 'ıssız ada'ya döndü
Gaziantep'te şehit oğlunun mezarına gidemedi diğer oğlu acısını hafifletti
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak: 5 maske yetersiz fiyat konulmalı
1 Mayıs 2020 hangi güne denk geliyor resmi tatil mi?
Esenyurt'ta insanlığı öldüren olay! Başını gövdesinden ayırıp patisini kestiler
Filyasyon ne demek filyasyon raporu nedir? Filyasyon ekibi ne iş yapar?
Yorumlar 5 yorum