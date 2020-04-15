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Son Dakika! İstanbul'da tekstil atölyesinden 5 bin 575 koronavirüs testi ele geçirildi

İstanbul Şişli'de polisin baskın yaptığı bir tekstil atölyesinde 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirildi...

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Türkiye'de 'olmaz' diye birşey olmadığını her gün tekrar tekrar şahit olmak artık sıradan hale geldi. İstanbul Şişli'de polis ekipleri, bir tekstil atölyesi deposunda 5 bin 575 adet COVID-19 test kiti ele geçirdi. Operasyon; İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

İstihbarat geldi

Polis ekipleri corona virüsü salgınına yönelik fahiş fiyat artışı, izinsiz üretim, stokçuluk konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda; bir tekstil atölyesi deposunda, yetkisiz olarak COVID-19 test kiti bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Hızlı tanı kiti çıktı

Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak üzerindeki adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 575 adet COVID-19 Test Kiti (hızlı tanı kiti) ele geçirildi.

Serbest kaldılar

Konu ile ilgili iş yeri sahibi 2 kişi hakkında 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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