Mersin'de Robin Hood devreye girdi 5 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı

MERSİN'de bir hayırsever koronavirüs günlerinde maddi imkansızla boğuşan bazı vatandaşların bir nebze de olsun ihtiyacını giderdi. Halk ekmek büfesine giden, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, 5 bin ekmeğin ücretini ödeyerek ücretsiz dağıtılmasını istedi.

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Mersin Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan halk ekmek büfesine giderek, alınan somun ve diğer çeşitlerle birlikte 5 bin ekmeğin ücretinin tamamını ödeyen hayırsever, ücretsiz olarak dağıtılmasını istedi.

Kimliğinin de açıklanmasını istemeyen hayırseverin isteği üzerine gün boyunca büfeye gelen vatandaşlara istedikleri ekmek ücretsiz olarak verildi.

Büfede çalışan Arzu Tekin, "Bugün güzel bir olay için burada bulunuyoruz. Virüs nedeniyle bütün ülkede, dünyada büyük bir sıkıntı var. Bu bizi maddi olarak çok etkilemiş durumda. Halkımızın içerisinde maddi imkansızlıklar yaşayan insanların sayısı çoğaldı. Bağışta bulunan vatandaşımız belediyenin ekmekleri daha hijyenik ve çok daha güvenli olduğu için bizleri tercih etti" dedi.

Hayır sever örnek teşkil edilmesini diliyor

Bugünlerde maddi anlamda desteğe ihtiyacı olan çok fazla kişinin olduğunu söyleyen Tekin, "Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Hayırsever vatandaşımız da örnek teşkil etmesini diliyor. Bizim de arzumuz bu yönde. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.