Acun Ilıcalı çocukları kaç tane en büyük kızı kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın adı so günlerde Çağla Altunkaya ile anılırken gözler Acun Ilıcalı'nın eşlerine çevrildi. Peki Acun Ilıcalı kaç kere evlendi, ilk eşi Seda Başbuğ kimdir, ve kızları Banu Ilıcalı kaç yaşındadır? 3 kez evlenen Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile 1988 yılında 19 yaşında evlendi. 1993 yılında boşanan çiftin Banu Ilıcalı adında bir kızı var.

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın yankıları devam ederken Acun Ilıcalı'nın evlilikleri ve ilk eşi kim soruları merak konusu oldu.

Başarıları ile sık sık konuşulan Acun Ilıcalı özek hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.

ACUN ILICALI EVLİLİKLERİ: Acun Ilıcalı ilk eşi Seda Başbuğ ile henüz 19 yaşındayken evlendi. İkinci eşi Zeynep Ilıcalı ile 2003 yılında evlenen Acun Ilıcalı, 2017 yılında da son eşi Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturdu. Peki Acun Ilıcalı'nın evlilikleri neden bitti kaç çocuğu var, isimleri neler? İşte Acun Ilıcalı'nın eşleri ve çocukları;

ACUN ILICALI İLK EŞİ SEDA BAŞBUĞ KİMDİR : Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliği 1988 yılında başladı, 1993 yılında boşanmayla bitti. Kamuoyndan uzak duran Seda Başbuğ medyanın gündemine Acun Ilıcalı'dan olan kızı Banu Ilıcalı'nın düğünü ile geldi. İlk kez görüntülenen Seda Başbuğ gençliği ve güzelliği ile dikkat çekti.

ACUN ILICALI'NIN İKİNCİ EŞİ ZEYNEP ILICALI KİMDİR : Acun Ilıcalı ikinci evliliğini boşandıktan 10 yıl sonra yaptı. Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi olarak Zeynep Ilıcalı'yı seçmişti. Acun Ilıcalı ile Zeynep Ilıcalı'nın evliliği 2003 yılında gerçekleşti. O dönemde Acun Ilıcalı henüz bir medya patronu değil, yeni ünlenen bir televizyon muhabiriydi. Acun Ilıcalı'nın ikinci karısı ile olan evliliğinden 2 kızı daha oldu.

ACUN ILICALI SON EŞİ ŞEYMA SUBAŞI : Acun Ilıcalı son eşi Şeyma Subaşı ile henüz evliyken birlikte olmaya başladı. Yasak aşkı ile gündem olan Acun Ilıcalı, söylentilere kulaklarını tıkadı ve Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden bir de çocuk sahibi oldu.

Acun Ilıcalı boşandıktan sonra üçüncü kez nikah masasına oturdu. 2017 yılının yazında Şeyma Subaşı ile dillere destan bir düğünle evlendi. Çiftin aşklarının meyvesi olan kızları Melisa Ilıcalı da anne ve babasının düğününde yer aldı.

Acun Ilıcalı büyük aşkı Şeyma Subaşı ile sunuculuğunu yaptığı televizyon programı Var Mısın Yok musun'da tanıştı. İlişkisi döneminde Zeynep Ilıcalı ile boşanma kararı aldı. 2016 yılında da Zeynep Ilıcalı ile 2003 yılında yaptığı evliliği noktaladı.

ACUN ILICALI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR : Acun Ilıcalı'nın ilk eşinden bir, ikinci eşinden 2 ve son eşinden 1 olmak üzere toplam 4 kız çocuğu var.

BANU ILICALI : Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı babası ile birlikte çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Banu Ilıcalı'yı evlendiren Acun Ilıcalı, kızına hayli düşkün. Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evlilinden.

YASEMİN VE LEYLA ILACALI : Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Ilıcalı ile olan evliliğinden 2 kızı var. Kızlarından birinin ismi Yasemin diğerinin ismi Leyla Ilıcalı.

MELİSA ILICALI : Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden dünyaya geldi. Melisa Ilıcalı babasına çok düşkün.