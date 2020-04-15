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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Boğaz'a evsel atık su deşarj eden gemiye rekor ceza

İSTANBUL Yeşilköy açıklarında Boğaz'a evsel atık su deşarj eden Seaguardian isimli kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları numune örneklerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine gönderdi.

Boğaz geçişi iptal edilen gemi, sonuçlar çıkıncaya kadar yetkililerce belirlenen bölgede beklemeye alındı.

2 milyon 397 bin idari para cezası 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden çıkan numune sonuçlarında ve görüntü kayıtlarında kuru yük gemisinin, denize evsel atıksu deşarjı yaptığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yetki devri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Seaguardian" adlı gemiye Çevre Kanunu uyarınca 2 mi

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