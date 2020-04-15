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Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe Beko'nun dünyaca ünlü başantrenörü Zeljko Obradovic, İspanyol medyasına manşet oldu.

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Koronavirüs nedeniyle tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda olumsuz günler geçiren ve takım bütçesini düşürmeyi planlayan sarı-lacivertlilerdeki geleceğini 'belirsiz' olarak yazdı.

Fenerbahçe Beko'ya Euroleague zaferi kazandırıan ve Sarı Lacivertlileri turnuvanın en önemli takımı haline getiren Obradovic'in bütçe kısıtlamasından rahatsız olduğu ve yeni sözleşmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Takım bütçesi küçülecek
Haberde Fenerbahçe Beko'nun 30 milyon Euro olan takım bütçesinin gelecek sezon yarı yarıya düşürülerek 15 milyon Euro seviyesine çekileceği iddia edildi.

Kazancı daha düşük olacak
Fenerbahçe Yönetimi'nin Sırp hocaya son olarak 1.6 milyon Euroluk yeni bir teklifte bulunduğu, bu teklifin Obradovic'in kazandığı ücretten çok daha düşük olduğu da yazıldı.

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