Zonguldak'ta koronavirüs zaferini ağlayıp eşine sarılarak kutladı

ZONGULDAK'ta koronavirüs (kovid-19) belirtileri olan Gönül Atay'ın testi pozitif çıktı. 22 günlük koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen Atay, taburcu olduğu sırada eşini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. Atay doktorlara teşekkür edip 'Çok zor bir süreçti' dedi.

Abone ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 22 gün önce rahatsızlanan Gönül Atay ile 7 gün önce rahatsızlanan Ferda Sezgin’in (32) yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Özel hastanede tedaviye alınan Gönül Atay ve Ferda Sezgin, bugün sağlıklarına kavuşarak sağlık personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

"Çok zor bir süreçti"

Karşısında gördüğü eşi Hamit Atay’a gözyaşları arasında sarılan Gönül Atay, duygu dolu anlar yaşadı. Doktorlar ise Gönül Atay'a sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ve 14 gün evinde karantina altında kalmasını söyledi. Zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Gönül Atay, "Çok zor bir süreçti. Doktorlarımızın hemşirelerimizin çalışanlarımızın yardımı ile sağlığımıza kavuştuk. Herkes evde kalsın" dedi.

Doktorlara teşekkür etmeyi borç bildiler

Taburcu olmanın sevincini yaşayan Ferda Sezgin ise, "Doktorlarıma ve hemşire arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok yardımcı oldular" diye konuştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Sarıyya Mammadova ise hastalarının taburcu olmalarından dolayı çok mutlu olduğunu, tüm hastaları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi.