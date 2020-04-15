Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili önemli açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışından yurda dönmek için başvuran Türk vatandaşlarını en kısa sürede getireceklerini açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüs salgını sürecinde yurt dışında bulunan 25 bin vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini, halen yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türkleri de karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede getireceklerini söyledi.

70 ülkeden 25 bin kişi getirildi

Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi: Bugüne kadar, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık.

"En kısa sürede getireceğiz"

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak inşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz.