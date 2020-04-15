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Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 31 oldu

Anadolu Ajansı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk asıllı vatandaşların sayısı 31'e yükseldi. 

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Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde ikamet eden Türk vatandaşlarından 31'inin Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.

Belçika'da  220 binden fazla Türk asıllı vatandaş yaşıyor. 

Diğer taraftan ülke genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 454 artarak 33 bin 573'e ulaştı. 283 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı  4 bin 440'a yükseldi.

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