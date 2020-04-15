Mardin'de iki çocuk babası koronavirüse yenik düştü

Dolarda son 1.5 yılın en yüksek seviyesi! Analistlerden kritik uyarılar

Darüşşafaka Tekfen'de Jarrod Jones ile yollar ayrıldı

Somon balığı zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılıyor

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı ATV 15 Nisan yayın akışı