Mardin'de iki çocuk babası koronavirüse yenik düştü

MARDİN'de yaşayan 41 yaşındaki Nurettin Çınar on günce önce koronavirüse (kovid-19) yakalanıp, hastanede tedaviye alındı. Çınar, bugün koronavirüse bağlı hayatını kaybetti. Geride iki gözü yaşlı evlat bıraktı.Abone ol
Mardin'de koronavirüs testi pozitif çıkan Nurettin Çınar ile ilgili üzücü gelişme yaşandı.
10 gün önce pozitif çıkmıştı
Derik ilçesindeki karantina altında bulunan kırsal Kovalı Mahallesi’ne bağlı Tepecik mezrasında yaşayan 2 çocuk babası Nurettin Çınar’ın, koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı.
Güvenlik önlemleriyle toprağa verildi
Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede tedaviye alınan Çınar, bugün doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Hastanede alınan Çınar'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında Tepecik mezrasında toprağa verildi.