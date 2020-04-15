Dolarda son 1.5 yılın en yüksek seviyesi! Analistlerden kritik uyarılar

Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler Türk Lirası’nda ağır şekilde hissediliyor. Dolar/TL, Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 6.90'dan işlem görmeye başladı.

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Güne 6,82 düzeyinden başlayan dolar, Türk lirası karşısında yükselişe geçti. Yüzde 1'in üzerinde bir artışla 6,90 liraya yükseldi.

Dolar/TL 6.90'ı aştı

Küresel piyasalardaki dalgalanmalardan ötürü yüzde 1'i aşan artış yaşayan dolar, gün içinde 6.90'ı aşarak Ağustos 2018’den sonraki en yüksek seviyeye yükseldi. Euro ise 7,50 seviyesinden bulunuyor.

Analistler neden yükseldiğini değerlendirdi

Analistler, son dönemde gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en zayıf performanslardan birini sergileyen Türk Lirası’nda satış baskısının henüz Amerikan Merkez Bankası (Fed), IMF veya başka bir uluslararası kurum ile swap hattının açılmamış olmasına bağlıyor. Dış finansman tarafında TL’nin istediği desteği henüz bulamamış olması doların rekor değerlere çıkmasına neden oluyor.

Salgın belirsizliği tetikleyici rol oynuyor

Aynı zamanda koronavirüs salgınına karşı tüm hükümetlerin Türkiye dahil merkez bankaları aracılığıyla bir çok tedbir açıklamasına rağmen salgının yaratacağı hasar ve ne zaman biteceğine yönelik belirsizlik TL’nin de aralarında olduğu gelişmekte olan para birimlerinden çıkışı tetiklemeye devam ediyor.

TL'de önemli baskı unsuru

Reuters’e konuşan bir analist, de dış finansman ihtiyacına dikkat çekerek şunları söyledi: Türkiye'nin henüz dış finansmanını garanti altına alamamış olması ve önümüzdeki döneme ilişkin endişeler TL'de önemli bir baskı unsuru. Birçok analist dış finansman bulunamaması halinde piyasa koşulları içinde kabul görmeyen adımlar atılabileceğine yönelik endişe var.