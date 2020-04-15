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Van'da bir mahalle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan gelen ve ilçenin Öveçli mahallesinde ikamet eden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Söz konusu kişinin mahalleden 30 kişiyle temas ettiğinin belirlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 90 hane 1150 nüfuslu Öveçli Mahallesi'nde, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina uygulanacaktır. Karantina kapsamında mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır."

Kentte koronavirüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin de test sonuçlarının pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, 15 kişinin iyileşerek taburcu olduğu, 21 bin kişinin de tedbir amaçlı evinde karantina altında tutulduğu bildirildi. 

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