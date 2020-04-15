Van'da bir mahalle karantinaya alındı
Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.Abone ol
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan gelen ve ilçenin Öveçli mahallesinde ikamet eden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Söz konusu kişinin mahalleden 30 kişiyle temas ettiğinin belirlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 90 hane 1150 nüfuslu Öveçli Mahallesi'nde, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina uygulanacaktır. Karantina kapsamında mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır."
Kentte koronavirüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin de test sonuçlarının pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, 15 kişinin iyileşerek taburcu olduğu, 21 bin kişinin de tedbir amaçlı evinde karantina altında tutulduğu bildirildi.