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Plan Bütçe Komisyonu'ndan yerinde karar! Fahiş fiyat için kurul oluşturacak

Plan Bütçe Komisyonu tarafından son dakika önemli bir karara imza atıldı. Görüşülen Covid-19 ekonomik paketine "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasına dair madde eklendi.

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Son dakika haberine göre, Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Covid-19 ekonomik paketine "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasına dair madde eklendi.

Madde Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Covid-19 ekonomik paketine eklendi.

Düzenleme fahiş fiyat artışı yapanlar ve stokçulara 10 bin liradan 500 bin liraya kadar cezası verilmesini öngörüyor.

10 milyonun üzerinde ceza kesildi 

Corona virüs salgını; başta maske, kolonya ve dezenfektan olmak üzere birçok ürüne olan talebin artmasına neden oldu. Artan taleple ortaya çıkan fırsatçılar da söz konusu ürünleri fahiş fiyattan satmaya başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şu ana kadar haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firmaya toplamda 10 milyon 90 bin lira ceza kesildiğini duyurmuştu.

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