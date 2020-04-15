Koronavirüs kabusu büyüyor! ABD'de bir günde 2 bin 410 kişi öldü

İngiltere'de ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 olurken, muhalefet hükümeti geç önlem almakla suçladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bin 107'den 12 bin 868'e çıkarken, vaka sayısı da 4 bin 605 artarak 98 bin 476 oldu. Son 24 saatte 11 bin 170 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı da 313 bin 769'a yükseldi.