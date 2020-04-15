Koronavirüs kabusu büyüyor! ABD'de bir günde 2 bin 410 kişi öldü
ABD'de bir günde 2 bin 410 kişi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 26 bin 58'e yükseldi. İngiltere'de ise ölenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 oldu. İŞte dünyadan koronavirüs gelişmeleri...
Koronavirüse yakalananların sayısı dünya genelinde 2 milyonun üzerine çıkarken, ölenlerin sayısı ise 130 bini geçti. Son dakika haberine göre ABD'de 24 saatte 2 bin 410 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölenlerin sayısı 24 bini aştı. İngiltere'de ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 761 artarak 12 bin 868 oldu.... Öte yandan Avrupa'dan bir umut verici bir de umutları kırıcı haber geldi. Danimarka, karantinayı bitirip okulları açtı, 'sürü bağışıklığı' uygulayan İsveç'te ise sistem çöktü. İşte dünyadan koronavirüs gelişmeleri...
ABD ölümlerde rekoru kimseye bırakmıyor
Yeni tip koronavirüs salgının dünyadaki yeni üssü olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ölenlerin sayısı rekor üstüne rekor kırıyor. ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi. ABD vaka sayısı bakımından da dünyada liderliğini koruyor.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 olurken, muhalefet hükümeti geç önlem almakla suçladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bin 107'den 12 bin 868'e çıkarken, vaka sayısı da 4 bin 605 artarak 98 bin 476 oldu. Son 24 saatte 11 bin 170 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı da 313 bin 769'a yükseldi.
Son dakika... İran'da ölü sayısı artıyor
Koronavirüsün en sert vurduğu Orta Doğu ülkesi olan İran'da salgınla ilgili yeni veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Son 24 saat içerisinde 94 insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken, “Koronavirüse bağlı ölüm sayısı 4777’ye çıktı” denildi. İran’da corona virüsü vaka sayısı da 76 bin 389’a çıktı. Resmi rakamlara göre İran’da toplam hasta sayısı dün 74 bin 877’ydi.