Konya'da Suriyeli ailede tartışma çıktı hamile eşini dövüp kolunu kesti

KONYA'da Suriye uyruklu olduğu anlaşılan Evli çift bilinmeyen nedenle tartışınca cani eş, hamile eşini dövdü. Ardından cam kırığını alıp savunmasız kadının kolunu kesti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Konya'da yaşayan Suriye uyruklu Ali El Şerif (22), tartıştığı 7 aylık hamile eşi Şükriye El Mutlak’ı (21) dövdüğü yetmiyormuş gibi bir de yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi'nde meydana geldi. Ali El Şerif ile 7 aylık hamile eşi Şükriye El Mutlak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali El Şerif, eşini darp edip, cam kırığıyla sağ kolunu keserek yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şükriye El Mutlak, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mutlak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Ali El Şerif'i yakalamak için çalışma başlattı.