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Ali Koç'tan futbolculara: Bizden para beklemeyin

Corona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçen Fenerbahçe'de Ali Koç ve ekibi “Ligler başlayana kadar ödeme yok” tebligatını yaptı, oyuncular huzursuz oldu.

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Mali sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe’de yönetim, Covid-19 salgınıyla gelirlerin dibe vurması üzerine tedbir paketini devreye soktu. Yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurmasıyla en büyük gelir kaleminden de mahrum kalan sarı-lacivertliler, maçlar oynanmaya başlayana kadar oyunculara ödeme yapmama kararı aldı.

Alınan karar futbolculara tebliğ edildi
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; kulübü borç batağından kurtarmak için yoğun mesai harcayan Başkan Ali Koç, öngörülemez süreçle zaten yetersiz olan gelirler de suyunu çekince, aldıkları kararı futbolculara tebliğ etti. Ücret indirimi konusuna anlayışla yaklaşan oyuncular bu son gelişmeden çok hazzetmedi. Özellikle bazı yabancı futbolcuların bu durumdan rahatsız oldukları öğrenildi.

Ürün satışı durdu
Fakat mevcut şartlarda başka bir alternatif de görünmüyor. Zira ödemelerin zaten iki ay geriden geldiği Fenerbahçe’de yayın ve maç gelirleri gibi ürün satışları da dibe vurmuş durumda.

141 bin forma satışı
Virüs sebebiyle mağazalarını kapatan Fenerium da çok ciddi kayıpta. 30 Ocak’ta kadar 141 bin forma satışı yapan sarı-lacivertliler, sonrasındaki 2,5 aylık dönemde ancak 13 bin 645 bin forma satabildi.

Satışlar 4 binde kaldı
Salgın sonrası internet üzerinden yapılan satışların 4 bin adette kaldığı öğrenilirken toplam 154 bin 645 forma satışı son yılların en düşük rakamı oldu. Yönetimin dertleri bununla da bitmiyor. 

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