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Diyarbakır'dan güzel haber! 12 kişi koronavirüsü yenip taburcu oldu

DİYARBAKIR'da koronavirüs tedavisi gören 12 kişi iyileşip taburcu oldu. Pandemi hastanesinden şuana dek toplam 64 kişi sağlığına kavuşup taburcu olurken, 5'i çocuk 61 kişinin de tedavisine devam edildiği söylendi.

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Diyarbakır Dicle Üniversitesi bünyesindeki Pandemi Hastanesi'nde, koronavirüs tedavileri tamamlanan 12 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlık görevlilerinin alkışları arasında taburcu edilerek evlerine gönderildi.

"Doktorlar bize çok iyi baktı"

Taburcu olan hastalardan Abdülkerim Çalışkan (87) ve Havva Çelik'in (85) de içinde olduğu 12 hastanın tedavileri 4 ila 9 gün sürdü. Taburcu olan hastalardan Mehmet Can Erdem (33) tedavisinin 6 gün sürdüğünü belirterek, hastalığı yendiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Erdem, "Tedavim 6 gün sürdü, doktorlar bize çok iyi baktı. Allah'a şükür hastalığı yendim. Şimdi 14 gün evde karantinada kalacağım. Çok mutluyum" dedi.

"İlk 3 gün çok ağır geçirdim"

5 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Yüksel Kars (54) ise, "İlk 3 gün hastalığı çok ağır geçirdim, sonra ilaç tedavisi uyguladılar bana iyileştim. Çok şükür hastalığı atlattım. Doktorlara ve bizimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Toplam 64 hasta sağlığına kavuşup taburcu oldu

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, vatandaşlardan bireysel hijyenleri ve korunma tedbirlerine sıkı sıkıya uymalarını istedi.

Kadiroğlu, "Şu ana kadar 64 hastayı taburcu ettik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim halkımızdan isteğimiz, mutlaka bireysel hijyenlerine ve bireysel korunma tedbirlerine sıkı sıkya riayet etmeleridir. Bu hem kendileri için hem de toplumsal kurtuluşumuz için çok önemlidir."

61 hastanın da tedavisi devam ediyor

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ise, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 61 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Pandemi hastanemizde şu anda yatan 5'i çocuk 61 hastamız var. Bunlardan 11'i yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Bugün taburcu edilen hastalarımızın akciğerlerindeki bulgular düzeldi, evde izolasyon yöntemlerine riayet etmek koşuluyla evlerine yolladık" dedi.

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