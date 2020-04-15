Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bir mahalle, Soma ilçesinde de bir apartman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

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Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu mahallede karantina uygulaması başlatılmıştır ve mahalleye giriş çıkışlara kapatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Soma ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi Pelit Sokak'ta bulunan bir apartman karantinaya alındı.

Manisa'da 9 Nisan'da Soma ilçesinde bulunan Turgutalp ile Cuma mahallelerinde iki apartman, 12 Nisan'da Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman ile Demirci ilçesinde bir sokak karantinaya alınmıştı.