HABER /  YEREL

İneğini satıp parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Anadolu Ajansı

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan bir vatandaş, sattığı ineğinin parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Abone ol

İlçeya bağlı Doğupınar köyünde yaşayan Celal Daştan, Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlamak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Doğupınar köyü camisi din görevlisi Özgür Yalçın, Altınyayla Kaymakamlığı ile irtibata geçerek durumu anlattı.

Görevliler öncülüğünde vatandaşın satılan ineğinden elde edilen 3 bin lira, yardım kampanyası hesabına yatırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Plan Bütçe Komisyonu'ndan yerinde karar! Fahiş fiyat için kurul oluşturacak
Alaattin Çakıcı tahliye oluyor! Bavulunu hazırlayan Çakıcı hapisten çıkıyor
RTÜK'ten FOX TV'ye 3 kez program durdurma cezası
Dolarda son 1.5 yılın en yüksek seviyesi! Analistlerden kritik uyarılar
Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası tepkisi: Elinde kalem olan hapiste olacak
İçişleri Bakanlığı: 41 yerleşim yerinde karantinaya son
ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Cemal Enginyurt 'insanlıktan çıktı' dedi düzenleme istedi
Ali Koç'tan futbolculara: Bizden para beklemeyin
Diyarbakır'dan güzel haber! 12 kişi koronavirüsü yenip taburcu oldu
Konya'da Suriyeli ailede tartışma çıktı hamile eşini dövüp kolunu kesti
Dilenci kadın 3 günde 10 bin 26 lira ceza yedi! 'Yine dileneceğim' dedi
Murat Övünç'ün oğlu kaç yaşında annesi kim?
Yorumlar