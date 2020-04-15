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Tekirdağ'da tehlikeli yolculuk yapıp 'Sosyal mesafeye uyuyoruz' dediler

TEKİRDAĞ'da akılların alamadığı görüntüler amatör kameraya yansıdı. Yolda motosikletle ilerleyen iki kişiden biri motosikletin önüne oturdu. O sırada Şahısları görüntüleyen vatandaş, 'ne yapıyorsunuz' sorusunu sorunca 'Sosyal mesafeye uyuyoruz' cevabını duydu.

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Tekirdağ'da, hareket halindeki motosikletin ön kısmında sürücüye doğru oturan kişiyi görenler şaşkınlık yaşadı.

'Sosyal mesafeye uyuyoruz' Pişkinliği

Kapaklı'da otomobiliyle giden bir kişi, yolda yanındaki motosiklette yolcunun motosikletin önünde sürücüye dönük şekilde oturduğunu görünce şaşırdı. Sürücünün motosikleri rahat tavırlarla kullandığını gören kişi, cep telefonu kamerasıyla ikiliyi görüntüledi. Başlarında kask da olmayan iki kişiye "Hayırdır ne yapıyorsunuz gençler?" diye soran sürücüye, motosiket üzerinde ters oturan kişi, "Sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşla" karşılığını verdi. Bunun üzerine şaşıran kişi, "Sosyal mesafeye uyuyorsunuz. Çok iyi,  çok iyiymiş harbiden ya. Mesafeniz gayet iyi" diye konuştu.

Otomobildeki sürücü ikilinin tehlikeli yolculuğunu bir süre daha görüntüledi. Motosiklet bir süre daha trafikte ilerledikten sonra gözden kayboldu.

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