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Yerli dezenfektan BOREL tanıtıldı! Bakan Fatih Dönmez özelliklerini açıkladı

Yerli dezenfektan BOREL'in lansmanını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yarından itibaren satışa sunulacağını söyledi.

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Bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL için düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "BOREL ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor" ifadelerini gerçekleştirdi.

"Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor"

Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor. Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu.

- Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik.

BOREL'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.

- Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. BOREL yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak.

- BOREL ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.

- 100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak. 

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