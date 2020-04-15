HABER /  SAĞLIK

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Abone ol

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 2 milyon 50 bini geçtiği, 131 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 505 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Türkiye'de şu ana kadar toplam 477 bin 716 test yapıldığı, 69 bin 392 koronavirüs vakası tespit edildiği, 1518 vatandaşın hayatını kaybettiği, 5 bin 674 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek
Veyis Ateş Habertürk'te o gece yaşananları anlattı
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oluyor
Yeni infaz yasası ile Emrah Serbes de erken tahliye olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsteki vaka ve ölü sayısını açıkladı
Fatih Terim koronavirüsü yendi
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da askeri helikopter düştü
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu
Son dakika! Hatay'da bir korkutan deprem daha!
2020 Ramazan'da kaç gün oruç tutulacak kaç saat oruç tutacağız?
Yorumlar