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Bursa Orhangazi'de Başhekim’in koronavirüs testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu’nun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Başhekimin hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.

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Koronavirüs salgını devam ederken, şok eden haber Orhangazi Devlet Hastanesinden geldi.

Korona virüs salgını başladığından bu yana tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden hastane başhekimi Op. Dr.F erit Alaybeyoğlu’nun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirlendi.

Başhekim Alaybeyoğlu’nun test sonuçlarının pozitif çıkmasından sonra hastanede tedavi altına alındığı belirlenirken, başhekimin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine hastanede devam edileceği kaydedildi.

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