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Son dakika! Hatay'da bir korkutan deprem daha!

Sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 17.11'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Hatay'ın Yayladağı'ı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Saat 17.11'de meydana gelen depremin derinliğinin 53.48 km olarak açıklandı. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıkladı. Derinliği ise 11.47 km olarak bildirildi. 

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