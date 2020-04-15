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Adıyaman'da Karaman Mahallesi karantina altına alındı 4 vaka var

ADIYAMAN'daki Karaman mahallesinden İstanbul'a giden bir kişi koronavirüse yakalandı. Aynı aileden temas ettiği üç kişinin de sonuçları pozitif geldi. Bu duruma bağlı olarak Karaman mahallesi 14 gün karantina altına alındı.

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Adıyaman'ın Karaman mahallesi koronavirüs vakalarının ardından karantin altına alındı.

Sincik İlçesine bağlı Karaman Mahallesi'nden İstanbul'a giden bir kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İsmi öğrenilemeyen koronavirüs hastası ile teması olduğu öğrenilen aynı aileden 3 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek burada koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması ile 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ise 6 ailenin bulunduğu Karaman Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma önlem aldı.

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