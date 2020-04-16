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Çakıcı'nın avukatından tahliye açıklaması

Fransa'nın Nice kentinde yakalanan ve 22 yıldır cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı, yeni çıkan İnfaz Yasası kapsamında denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu.

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Alaattin Çakıcı yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

Çakıcı, yattığı süre denetimli serbestliği karşıladığı için doğrudan koşullu salıverilme ile tahliye edildi.

Avukat Zeynep Çiftçi, müvekkili Alaattin Çakıcı'nın tahliye edildiğini ve Eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan'ın Sarozdaki otelinde inzivaya çekildiğini duyurdu.

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