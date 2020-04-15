Yeni infaz yasası ile Emrah Serbes de erken tahliye olacak

İnfaz yasası ile birlikte aşırı alkollü araç kullanırken üç kişilik bir ailenin ölümüne sebep olan yazar Emrah Serbes’in de, 1 yıl 3 ay içerisinde cezaevinden tahliye olması gündeme geldi.

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İnfaz yasası olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin pazartesi gecesi TBMM Genel Kurulu’ndaki oylama sonucunda kabul edilmesiyle birlikte Mayıs sonuna kadar binlerce mahkumun salıverilmesi söz konusu hale geldi.

Yeni yasa ile birlikte aşırı alkollü araç kullanırken üç kişilik bir ailenin ölümüne sebep olan ve “bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezaevinde bulunan ve açık cezaevinde kalan yazar Emrah Serbes’in de, 1 yıl 3 ay içerisinde cezaevinden tahliye olması bekleniyor.

Serbest kalacak tanınmış suçlular

Bu düzenlemeyle birlikte serbest kalacak olan “tanınmış suçlular” arasında Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz gibi isimler ön plana çıkıyor, zira mafya ve çete gibi organize örgüt suçundan hapse girenlerin cezasında, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yeni düzenlemeye göre 3 yıl indirim yapılacak ve yasanın çıktığı tarihte cezasının bitimine 3 yıl kalanlar hemen tahliye edilebilecek.

Ancak Çiftlikbank dolandırıcısı Mehmet Aydın gibi isimler de firari olmalarına rağmen, Türkiye’ye dönüp yargılanmaları durumunda verilen cezanın yarısını yatacaklar, yarısından da üç yıl denetimli serbestlik süresi çıkarılacak. Dolayısıyla, örneğin 18 yıl ceza alan bir kişi sadece altı yıl hapiste geçirecek.