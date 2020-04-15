Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında artırıldı.Abone ol
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeyi Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Cezalar yarı oranında artırılacak
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.
Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.
Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek.
BAKAN KOCA VEKİLLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI!
Milletvekillerine seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vekillerine seslenmek istiyorum. Sağlık camiası olarak uzun yıllardır süren sorunumuz var. Kamuoyu vicdanı hiçbir seferinde sineye çekmedi. Hekimlerimizin diğer birçok personelimizin uğradığı şiddet haber konusu oldu. Yasalar şiddete eğilimli kişiler için caydırıcılıktan uzak kaldı. Yüce Meclisimiz sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifiydi beklenen adımı attı. Ülkemizde de bu suçların ancak caydırıcılıkla önlenebileceği açıktır. Caydırıcı sertlikte olması Cumhurbaşkanımızın da talebidir. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmının mücadele ettiği bu günlerde yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanması mümkün değildir. Yasa tasarısı bizler içinde büyük önem taşımaktadır. Sağlık çalışanına dönük şiddet bu suçun toplum vicdanındaki karşılığı neyse o vicdanın adaletteki dengi bir ceza ile cezalandırılacaktır. Sizlerden isteğimiz bu yasa tasarısının meclisinin evet oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır. Salgına karşı savaşta Meclisten personel için kalkan istiyoruz. Meclis oy birliğiyle bu yasayı çıkartırsa meclisimizi yürekten alkışlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.