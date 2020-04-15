HABER /  GÜNCEL
ADV Birlikte aşacağız, siz neredeyseniz biz oradayız

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Abone ol

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, ülkedeki Türk vatandaşlarından 54'ünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştüğünü söyledi.

Hollanda'da 400 binden fazla Türk yaşıyor.

Diğer taraftan ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaştı.

189 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri açmayı planlıyor
Fahiş fiyat uygulayanlara ve stokçulara rekor cezalar
Haftasonu sokağa çıkma yasağı için nöbetçi eczane düzenlemesi!
Fiyatı 115 lira olan somon balığı kampanyası! 39 liraya satılıyor 3 gün sürecek
Ali Koç'tan futbolculara: Bizden para beklemeyin
Alaattin Çakıcı tahliye oluyor! Bavulunu hazırlayan Çakıcı hapisten çıkıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu
Son dakika! Hatay'da bir korkutan deprem daha!
Adıyaman'da Karaman Mahallesi karantina altına alındı 4 vaka var
Ünlü Prof. Ali Ülkü Azrak koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul Siyasal'ın dekanıydı
Murat Övünç'ün oğlu kaç yaşında annesi kim?
Yorumlar 2 yorum