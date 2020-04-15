Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

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Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, ülkedeki Türk vatandaşlarından 54'ünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştüğünü söyledi.

Hollanda'da 400 binden fazla Türk yaşıyor.

Diğer taraftan ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaştı.

189 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı.