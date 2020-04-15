Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.Abone ol
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, ülkedeki Türk vatandaşlarından 54'ünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştüğünü söyledi.
Hollanda'da 400 binden fazla Türk yaşıyor.
Diğer taraftan ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaştı.
189 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı.