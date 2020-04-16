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Tütün ve alkol satışı yasaklandı! Hem de karantina bitene kadar

Koronavirüs salgını nedeniyle en sert karantina kurallarını uygulayan Hindistan, karantinayı 3 mayısa kadar uzatırken, tecrit süresince alkol ve tütün satışına da yasak geldi.

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Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 3 Mayıs'a kadar sürecek ülke çapındaki tecrit süresince alkol ve tütün satışına yasak getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönergeye göre, tecrit boyunca içki ve tütün satışına yasak getirilirken, kamusal alanda yere tükürenler de cezalandırılacak. Toplu ulaşımdaki kısıtlamalar ise 3 Mayıs'a kadar devam edecek. Ülkede ayrıca sinema salonları, bar, alışveriş merkezleri, yüzme havuzları, spor salonu ve kompleksleri, eğitim kurumları, din ve ibadet yerleri kapalı kalacak.



Öte yandan Bakanlık, bölge yönetimlerinden 20 Nisan'da değerlendirme yapmalarını istedi. Bu değerlendirmeye ve salgının yayılma durumuna bağlı olarak ilgili bölgelerde sınırlı ekonomik faaliyetlere izin verilecek. Dün, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde uygulanan tecrit, 3 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

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