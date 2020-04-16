Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu

ANKARA Sincan Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle birlikte cezaevinden çıktı. Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi, müvekkilinin eski Kırkpınar Ağası Mustafa Altunhan'ın otelinde inzivaya çekileceğini açıkladı.

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İnfaz düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden çıkan isimlerden biri de Alaattin Çakıcı oldu. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti.

Gece saatlerinde tahliye edildi

Alaattin Çakıcı 16 Nisan, 00.30'da hükümlü olarak bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden çıkarak tahliye oldu.



Çakıcı'nın sevenleri, koronavirüs salgını nedeniyle tahliye işlemleri sırasında yanında olamadı. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti.

Avukatı açıklama yaptı

Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi, Twitter'dan yaptığı açıklamada müvekkilinin eski Kırkpınar Ağası Mustafa Altunhan'ın otelinde inzivaya çekileceğini duyurdu.