Alaattin Çakıcı tahliye oldu son hali görüntülendi bakın şimdi nerede

Alaattin Çakıcı Ankara Sincan Cezaevinden gece saatlerinde maskeyle çıktı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde tahliye olan herkes gibi Çakıcı'ya da maske verildi. 16 yıl sonra Alaattin Çakıcı özgürlüğe böyle adım attı.