Alaattin Çakıcı tahliye oldu son hali görüntülendi bakın şimdi nerede
ANKARA Sincan Cezaevi'nden 16 yıl sonra çıkan Alaattin Çakıcı soluğu bir otelde aldı. Alaattin Çakıcı cezaevinden maskeyle çıktı.
Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve 16 yıldır cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı yeni infaz düzenlemesiyle tahliye edildi. Alaattin Çakıcı'nın tahliyesi gece saatlerinde gerçekleşti. Çakıcı'yı cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın çalışma arkadaşları karşıladı.
Alaattin Çakıcı Ankara Sincan Cezaevinden gece saatlerinde maskeyle çıktı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde tahliye olan herkes gibi Çakıcı'ya da maske verildi. 16 yıl sonra Alaattin Çakıcı özgürlüğe böyle adım attı.
Alaattin Çakıcı cezaevinden siyah bir minibüs ile ayrıldı. Yakınları ve avukatlarının içinde olduğu bir araç konvoyu Çakıcı'yı izledi. Medyanın cezaevi çıkışında görüntü almasına izin verilmedi.
Alaattin Çakıcı'nın son halini gösteren bu fotoğraflar kısa süre sonra sosyal medyaya düştü. Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkınca eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan'ın Saroz'daki oteline gitti. Avukatı Zeynep Çiftçi 'müvekkilinin otelde inzivaya çekildiğini' açıkladı.