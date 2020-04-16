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Koronavirüsün en genç kurbanı: Henüz 29 günlüktü

FİLİPİNLER'de 29 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kayıtlara en genç koronavirüs ölümü olarak geçen olayda, çocuğun solunum sıkıntısı dolayısıyla septik şok geçirdiği belirtildi.

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Filipinler’in Batangas bölgesinde, corona virüsü sebebiyle bir bebeğin yaşamını yitirdiği açıklandı. Henüz 29 aylık olan bebeğin corona virüsü sebebiyle öldüğü belirtildi.

Nefes alamıyordu

Corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirene en genç hasta olan bebeğin nefes almada zorluk yaşadığı ve bu sebeple öldüğü belirtildi.

Solunum enfeksiyonu

Sağlık Bakanı Yardımcısı Maria Rosairo Vergeire televizyon karşısına çıkarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi: Koronavirüse bağlı solunum enfeksiyonunun neden olduğu sonuçlar yüzünden öldü.

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