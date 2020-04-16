Meral Akşener'in yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evindeki bir yardımcısının koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. İlk yaptırdığı test negatif çıkan Akşener'in pazartesi günü yaptırdığı ikinci test sonucu da negatif çıktı.

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Akşener’in evindeki 20 yıllık yardımcısının COVID-19 testi pozitifti. Bunun üzerine Akşener’in, “Yıllardır evimizin bir parçası” dediği yardımcısı kendi evinde karantinaya alındı. Herhangi bir belirti göstermemelerine rağmen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve oğlu Fatih Akşener de test yaptırdı ve sonuçları negatif çıktı. Akşener Ailesi, pazartesi günü tedbiren ikinci testlerini de yaptırdılar. Dün sabah saatlerinde sonuçlanan ikinci testler de negatif geldi.