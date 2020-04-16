HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'in yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evindeki bir yardımcısının koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. İlk yaptırdığı test negatif çıkan Akşener'in pazartesi günü yaptırdığı ikinci test sonucu da negatif çıktı.

Abone ol

Akşener’in evindeki 20 yıllık yardımcısının COVID-19 testi pozitifti. Bunun üzerine Akşener’in, “Yıllardır evimizin bir parçası” dediği yardımcısı kendi evinde karantinaya alındı. Herhangi bir belirti göstermemelerine rağmen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve oğlu Fatih Akşener de test yaptırdı ve sonuçları negatif çıktı. Akşener Ailesi, pazartesi günü tedbiren ikinci testlerini de yaptırdılar. Dün sabah saatlerinde sonuçlanan ikinci testler de negatif geldi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den uyarı: Salgının çıkış kolundayız henüz
Koronavirüse karşı ekonomik tedbir paketi yasalaştı
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Veyis Ateş Habertürk'te o gece yaşananları anlattı
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oluyor
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsün en genç kurbanı: Henüz 29 günlüktü
Trump ABD'deki son durumu açıkladı: Vaka sayısında zirve noktayı geçtik
Marketler hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olsun
Umre dönüşü karantinada kaldı testi negatif çıktı evire döndü koronadan öldü
Tütün ve alkol satışı yasaklandı! Hem de karantina bitene kadar
16 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller listesi
Yorumlar