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Son dakika motorine büyük indirim geliyor! Araç sahipleri bu saate dikkat

Motorinle çalışan araç sahiplerine son dakika sevindiren bir haber geldi. Motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirim bekleniyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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Motorine büyük indirim yolda. 21 kuruş indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak..

Büyük petrol üreticisi ülkeler arasında süren savaş ve yeni tip koronavirüs salgının etkileri ile düşüşe geçen petrol fiyatları her geçen gün farklılık gösteriyor. Bu durum Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının da çok sık değişmesine neden oluyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinden ucuz olacak 

Motorinin litre fiyatı şu an İstanbul’da 5.31 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.39 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen indirimin pompa fiyatlarına yansıması halinde motorin uzun bir aranın ardında tekrar benzinden daha ucuz olmuş olacak.

Anlaşma çare olmadı

Sene başında 66 dolar olan Brent tipi petrolün varil fiyatı, salgının küresel talebi düşürmesine bir de Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat savaşı eklenince 22 dolara kadar geriledi. ABD'nin girişimleri sonucunda Suudilerin başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın başını çektiği ülkelerin günlük 9,7 milyon varillik üretim kesintisi kararı da çare olmadı.

Anlaşma öncesinde 34 dolara kadar yükselen fiyat, daha sonra tekrar 27 dolara kadar geriledi.

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