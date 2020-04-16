Beşiktaş'ta Lens ve Boateng Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng, Türkiye'den ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten izin alan Lens, Hollanda'ya Boateng ise İtalya'ya gitti.

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Corona virüs nedeniyle liglerin durdurulmasının ardından Türkiye'de bulunan yabancı sporcular ülkelerine dönmeye başladı.

NTV SPOR'da yer alan habere göre; Beşiktaş forması giyen ve aileleri ile birlikte İstanbul’da yaşayan Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng, siyahbeyazlı kulüpten aldıkları iznin ardından Türkiye’den ayrıldı. Ülke konsoloslukları ile iletişime geçen Lens Hollanda’ya Boateng ise İtalya’ya gitti.

Beşiktaş forması giymeye devam edecekler

İki oyuncu da seyahatlerini özel uçakla gerçekleştirdi. Önümüzdeki süreçte hayatın normale dönmesi ve maçların yeniden oynanmaya başlaması halinde, iki futbolcu da Türkiye’ye dönerek Beşiktaş forması giymeye devam edecek.