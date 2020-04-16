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Balıkesir Edremit'te 4 apartman karantinaya alındı

BALIKESİR Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, korona vakasının görüldüğü 4 apartman için 14 gün süre ile karantina uygulanması kararı aldı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Camisavat Mahallesi'nde, koronavirüs testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 3 ayrı mahalledeki 4 apartman, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Bölgede ilaçlama yapıldı 

Karantinaya alınan apartmanların girişine şerit çekilirken, belirlenen bölgelerde ilaçlama işlemi yapıldı. Karantina süresince apartmanda bulunanların ihtiyaçlarının 'Sosyal vefa destek' ekiplerince sağlanacağı açıklandı.

Aile hekimlerinin de apartman sakinlerinin günlük takibini yapacağı bildirildi.

"Alınan kararlar vaka yoğunluğuna göre değişebilir'' 

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde yaygın olarak devam eden pandemi sebebiyle alınan kararlar vaka yoğunluklarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Hastalığın bulaştırıcılığının önüne geçebilmek için 15.04.2020 tarihinde umumi Hıfzı Sıhha kurulu toplanmış ve umumi Hıfzı Sıhha kanunun 27. ve 72. Maddeleri gereğince ilçemizde bazı binalarda vaka yoğunluğu göz önünde bulundurularak karantina kararı alınmıştır." dedi.

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